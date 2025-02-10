اتفاق غزة.. إسرائيل تدرس غدًا المرحلة الثانية من صفقة الأسرى

(وكالات)

عاد الفريق الإسرائيلي الذي توجه إلى قطر لمناقشة المرحلة الأولى من صفقة الأسرى إلى إسرائيل، اليوم الاثنين، فيما يستعد المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) لعقد اجتماع غدًا لبحث المرحلة الثانية من الاتفاق.

ومن المتوقع بحسب الموقع العبري، أن يعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شروط إسرائيل للمضي قدمًا في الصفقة، والتي تتضمن: إبعاد قيادة حماس عن غزة وتفكيك الجناح العسكري لحماس والإفراج عن جميع الأسرى المتبقين.

وأكد مصدر إسرائيلي لـ "واينت" أنه "إذا تم قبول هذه الشروط، فقد يؤدي ذلك إلى إنهاء الحرب من جانب إسرائيل، ولكن من المتوقع أن ترفض حماس ذلك".

وكشف موقع "واينت" الإسرائيلي، أن نتنياهو توصل إلى تفاهمات حول مبادئ المرحلة الثانية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومبعوثه ستيف ويتكوف، ومع ذلك، حماس لن تقبل بهذه الشروط، لذلك تسعى إسرائيل إلى إطالة أمد المرحلة الأولى قدر الإمكان لإطلاق مزيد من الأسرى، وتمديد وقف إطلاق النار.

في المقابل، تطالب حماس بوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب إسرائيلي كامل من غزة، مقابل الإفراج عن 65 أسيرا إسرائيليا وأجنبيا محتجزين لديها، وهم آخر ورقة مساومة لديها.

كما تطالب حماس، بتدفق مليارات الدولارات من دول أخرى لإعادة إعمار غزة، وهو ما ترفضه إسرائيل بشدة.

على جانب آخر، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش وحزبه "الصهيونية الدينية" أنهم سيطالبون باستئناف القتال بعد انتهاء المرحلة الأولى، واستكمال تدمير حماس، مما يزيد من الضغوط الداخلية على حكومة نتنياهو.