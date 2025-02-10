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وزير إسرائيلي يدعو لفرض السيطرة على الضفة

03:18 م الإثنين 10 فبراير 2025

وزير التعليم الإسرائيلي يوآف كيش

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وكالات

قال صرح وزير التعليم الإسرائيلي يوآف كيش، اليوم الإثنين، إن الوقت حان لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، معتبرًا أن ذلك أصبح خطوة ضرورية في إطار تعزيز الأمن الإسرائيلي واستقرار المنطقة.

وأكد كيش أن الظروف الحالية، خاصة مع وجود الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة دونالد ترامب، توفر فرصة تاريخية لإتمام هذا التوجه.

وفي وقت سابق، حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان صادر عنها أمس الأحد، من مخاطر اعتماد الاحتلال تسمية "يهودا والسامرة" بدلا من الضفة الغربية.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيانها:" تسمية الضفة "يهودا والسامرة" تصعيد خطير واستكمال فرض القانون الإسرائيلي بقوة الاحتلال".

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يوآف كيش الضفة الغربية دونالد ترامب
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