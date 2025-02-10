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ما حقيقة اختراق هاكر مصري للقناة 14 الإسرائيلية؟ (فيديو)

02:21 م الإثنين 10 فبراير 2025

اختراق هاكر

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القاهرة- مصراوي:

خلال الساعات الماضية تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اختراق القناة 14 الإسرائيلية من قبل هاكر مصري يُدعى أحمد عثمان.

وحسب مقطع الفيديو الذي تم تداوله بشكل واسع، اختفى الضيوف فجأة خلال بث مباشر وظهر على الشاشة العلم المصري مع عزف النشيد الوطني.

كما ظهر شريط كُتب عليه: "تم تسجيل الدخول بواسطة الهاكر المصري أحمد عثمان"، إضافة إلى رسالة نصها: "نرفض تهجير سكان غزة من أرضهم.. ستبقى فلسطين حرة".

@ahmedosman_official

للمرة الثانية 💪🇵🇸🇪🇬

♬ الصوت الأصلي - Ahmed Osman

ونفى المحلل السياسي الإسرائيلي موتي كاستيل عملية اختراق قناة 14 الإسرائيلية خلال كلمته على التلفاز في بث مباشر، إذ نشر تغريدة يؤكد فيها أن اختراق الشاشة أثناء كلمته مزعوم وليس له أساس من الصحة، وهي أخبار كاذبة.

وبعد التحقق من صحة مقطع الفيديو المتداول الذي يُظهر اختراقًا مزعومًا للقناة 14 الإسرائيلية من قبل الهاكر المصري أحمد عثمان، تبيّن أن هذا الاختراق لم يحدث.

ويعود الفيديو الأصلي إلى 5 فبراير، إذ كان هناك نقاش حول العلاقات الأمريكية الإسرائيلية على القناة 14، ولم يتضمن أي عملية اختراق، بعد مقارنة المقطعين، تبيّن عدم وجود أي اختراق للقناة.

وأثار الاختراق المزعوم تفاعلات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، إذ اعتبره البعض رسالة قوية تعكس التضامن مع الشعب الفلسطيني ورفض تهجير سكان غزة.

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هاكر مصري القناة 14 الإسرائيلية مواقع التواصل الاجتماعي
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