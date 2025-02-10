ما حقيقة اختراق هاكر مصري للقناة 14 الإسرائيلية؟ (فيديو)

القاهرة- مصراوي:

خلال الساعات الماضية تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اختراق القناة 14 الإسرائيلية من قبل هاكر مصري يُدعى أحمد عثمان.

وحسب مقطع الفيديو الذي تم تداوله بشكل واسع، اختفى الضيوف فجأة خلال بث مباشر وظهر على الشاشة العلم المصري مع عزف النشيد الوطني.

كما ظهر شريط كُتب عليه: "تم تسجيل الدخول بواسطة الهاكر المصري أحمد عثمان"، إضافة إلى رسالة نصها: "نرفض تهجير سكان غزة من أرضهم.. ستبقى فلسطين حرة".

ونفى المحلل السياسي الإسرائيلي موتي كاستيل عملية اختراق قناة 14 الإسرائيلية خلال كلمته على التلفاز في بث مباشر، إذ نشر تغريدة يؤكد فيها أن اختراق الشاشة أثناء كلمته مزعوم وليس له أساس من الصحة، وهي أخبار كاذبة.

🚨 פייק ניוז



🔍 בדקנו: בניגוד לכותרת באתר ״סרוגים״ ובניגוד לנכתב בציוצים ברשתות החברתיות, לא הייתה כל פריצה של האקרים לערוץ 14. למעשה, הכתבה המדוברת של קסטל שודרה בכלל *בשבוע שעבר* ללא כל הפרעה ✅



(לינק בתגובה 🔗) pic.twitter.com/dPNQyImKRs — הבודקים (@habodkim) February 9, 2025

وبعد التحقق من صحة مقطع الفيديو المتداول الذي يُظهر اختراقًا مزعومًا للقناة 14 الإسرائيلية من قبل الهاكر المصري أحمد عثمان، تبيّن أن هذا الاختراق لم يحدث.

ويعود الفيديو الأصلي إلى 5 فبراير، إذ كان هناك نقاش حول العلاقات الأمريكية الإسرائيلية على القناة 14، ولم يتضمن أي عملية اختراق، بعد مقارنة المقطعين، تبيّن عدم وجود أي اختراق للقناة.

לא רק ביטחוני - גם כלכלי: השיחות עם סמוטריץ' והבקשה של רה"מ מטראמפ - החרג את ישראל מהצו של ביידן האוסר ייצוא שבבי AI מחוץ לארה"ב#המהדורה_המרכזית@MaggieTabibi @KastelMoti pic.twitter.com/FGnovpgao2 — עכשיו 14 (@Now14Israel) February 5, 2025

وأثار الاختراق المزعوم تفاعلات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، إذ اعتبره البعض رسالة قوية تعكس التضامن مع الشعب الفلسطيني ورفض تهجير سكان غزة.