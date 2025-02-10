للمرة الأولى بتاريخ أمريكا.. ترامب وإيفانكا في مباراة "السوبر بول" (فيديو)
(وكالات)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، وثق حضور الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لمباراة "السوبر بول" المقامة في نيوأوريلنز، رفقة ابنته إيفانكا ترامب.
وبذلك يكون ترامب، أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، يحضر هذه الفعالية المقامة بولاية لويزيانا.
ومنذ تنصيبه رسميا في 20 يناير الماضي، أصدر الرئيس الأمريكي، عدد من القرارات المثيرة للجدل التي جعلته محط انتقاد من عدد كبير من الزعماء والدول.
🌎 العالم 🌎— محتوى (@mo7taoa) February 10, 2025
🌎 للمرة الأولى بتاريخ أميركا ..
🌎 لقطات توثق حضور الرئيس الأميركي دونالد ترمب برفقة ابنته إيفانكا في مباراة "السوبر بول" المقامة في نيو أوريلنز .. pic.twitter.com/krYeyQc0Fr
فيديو قد يعجبك: