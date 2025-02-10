للمرة الأولى بتاريخ أمريكا.. ترامب وإيفانكا في مباراة "السوبر بول" (فيديو)

(وكالات)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، وثق حضور الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لمباراة "السوبر بول" المقامة في نيوأوريلنز، رفقة ابنته إيفانكا ترامب.

وبذلك يكون ترامب، أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، يحضر هذه الفعالية المقامة بولاية لويزيانا.

ومنذ تنصيبه رسميا في 20 يناير الماضي، أصدر الرئيس الأمريكي، عدد من القرارات المثيرة للجدل التي جعلته محط انتقاد من عدد كبير من الزعماء والدول.