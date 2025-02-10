"لا بنسات بعد اليوم".. ترامب يوقف سك "البنس" الأمريكي

(وكالات)

في قرار مفاجئ، أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف سك "البنس" الأمريكي، في خطوة تهدف إلى تقليص النفقات الحكومية، وفق ما نقلته وكالة "أسوشيتد برس" اليوم الإثنين.

وأعلن ترامب عن قراره في منشور على منصته "تروث سوشيال"، قائلاً: "لفترة طويلة جداً، سكت الولايات المتحدة بنسات كلفتنا أكثر من 2 سنت لكل بنس. هذا إسراف كبير!".

وأضاف ترامب "وجهت وزير الخزانة بالتوقف عن إنتاج بنسات جديدة، لأننا بحاجة إلى التخلص من الهدر، حتى لو كان سنتًا واحدًا في كل مرة".

ويأتي القرار بعد منشور مثير للجدل نشرته وزارة الكفاءة الحكومية، التي يشرف عليها إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي، على منصة "إكس".

وأوضحت الوزارة أن، تكلفة تصنيع البنس الواحد تتجاوز 3 سنتات، قائلة إن دافعي الضرائب الأمريكيين تكبدوا أكثر من 179 مليون دولار سنويًا بسبب سك البنسات.

وأضافت الوزارة، أن دار السك أنتجت أكثر من 4.5 مليار بنس في 2023، ما يمثل 40% من إجمالي العملات المعدنية المنتجة.

وتسعى إدارة ترامب الجديدة إلى خفض 500 مليار دولار من النفقات الفيدرالية عبر استهداف وكالات بأكملها وتقليص أعداد كبيرة من الموظفين الحكوميين، ويقود هذه الجهود ماسك وراماسوامي، في محاولة لتطبيق إصلاحات مالية صارمة.