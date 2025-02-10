مديرة صندوق النقد: تمويل جديد لمصر بـ 1.3 مليار دولار

وكالات

قالت كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد الدولي، أنه من المنتظر موافقة المجلس التنفيذي على صرف تمويل إضافي لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار ضمن برنامج الصلابة والاستدامة معربة عن ثقتها في الحصول على الموافقة، وهو ما يعكس التزام الصندوق بدعم الاقتصاد المصري خلال هذه المرحلة، وفق ما قالته في مقابلة مع "سكاي نيوز".

وأوضحت على هامش أعمال "المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية"، بدبي، أن "نحن مرتاحون جداً لحزمة الإصلاحات في مصر.

وأوضحت أن التعديلات التي أجريت جاءت لتعكس الظروف الصعبة التي تواجهها البلاد، لكن الأهداف الأساسية لم تتغير".

كانت جولي كوزاك المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي قالت الأسبوع الماضي، إن المجلس التنفيذي للصندوق سيناقش اعتماد المراجعة الرابعة على برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الأسابيع المقبلة.

ويتيح اعتماد الصندوق المراجعة الرابعة لمصر صرف شريحة بـ1.2 مليار دولار من إجمالي القرض البالغ 8 مليارات دولار.

وأكدت جورجييفا "نحن كإدارة قادمون بمقترح من أجل الحصول على حصة كبيرة من برنامج الصلابة والاستدامة لمصر. يجب أن يمنحنا مجلس إدارتنا ختم الموافقة، وأنا واثقة تماماً من ذلك."

وحول تراجع إيرادات قناة السويس، أوضحت جورجييفا أنه جاء نتيجة عوامل خارجة عن إرادة مصر، وهو ما دفع الصندوق إلى إعادة تقييم مسار الإصلاحات، بحسب سكاي نيوز.

وأضافت: "لقد قمنا بإعادة تقويم مسار الإصلاحات إلى حد ما. يبقى الهدف كما هو، ولكن كيفية الوصول إليه تتناسب مع الظروف الحالية."

مصر لم تطلب تغيير أهداف الإصلاح

وأكد مديرة صندوق النقد الدولي إن مصر لم تطلب تغيير أهداف الإصلاح، ما طلبوه هو جعل مسار التنفيذ يتماشى مع التغيرات في الأوضاع المالية، بحسب سكاي نيوز.

وتابعت: "هذا يؤكد أن مصر لا تزال ملتزمة بأجندتها الإصلاحية، لكنها تعمل على ضبط السياسات المالية والنقدية لضمان تحقيق النتائج المرجوة دون التأثير سلبًا على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي".