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العراق: سياسة الحكومة المتوازنة أبعدت شبح العدوان عن البلاد

01:45 م الإثنين 10 فبراير 2025

محمد شيّاع السوداني

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وكالات

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن "الحكومة تعاملت مع تطورات المنطقة بمبدأ الحكمة من خلال المواقف والقوة في القرارات بعيدًا عن الارتجال والانفعال".

وأضاف رئيس الوزراء العراقي، خلال تصريحات له اليوم الإثنين، أن "سياسة الحكومة المتوازنة حصنت العراق، وأبعدت عنه شبح العدوان والاحتراق بنار حرب أرادوها أن تحرق جميع بلدان المنطقة".

وكانت الخارجية العراقية قد أدانت التصريحات الإسرائيلية بشأن إقامة دولة فلسطينية على الأراضي السعودية، مؤكدة استنكارها الشديد لتلك التصريحات.

وقالت الخارجية العراقية في بيانها، إن "التصريحات الإسرائيلية تجاه السعودية تشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة المملكة، واعتداء على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مشددًا العراق على أن "المساس بالسيادة الوطنية لأي دولة أمر مرفوض تمامًا".

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محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي العراق الخارجية العراقية
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