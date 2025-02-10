بعد مطالبه بشأن زعيم محلي.. جنوب إفريقيا ترد على إيلون ماسك: "تمالك نفسك"

(وكالات)

دعا المتحدث باسم رئاسة جنوب إفريقيا، فنسنت ماجوينيا، اليوم الاثنين، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إلى "تمالك نفسه"، وذلك ردًا على انتقادات ماسك لزعيم حزب مقاتلي الحرية الاقتصادية، جوليوس ماليما.

وفي تغريدة عبر منصة "إكس"، أكد ماجوينيا أن: مقاطع الفيديو التي استشهد بها ماسك قديمة، والتي لا يوجد أي دليل على أن تصريحات ماليما أدت إلى جرائم قتل.

وقال فنسنت، إن جنوب إفريقيا تمتلك نظامًا قانونيًا قادرًا على التعامل مع أي تحريض محتمل.

وكان إيلون ماسك قد أثار الجدل عندما نشر مقطع فيديو يُزعم أن ماليما يدعو فيه إلى العنف ضد البيض، وطالب بتصنيفه "مجرمًا دوليًا". كما وجه نداءً إلى الرئيس الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا، مطالبًا بتعليقًا رسميًا على الأمر.

ويأتي هذا الجدل بعد محادثة سابقة بين ماسك ورامافوزا، حيث انتقد الملياردير الأمريكي "القوانين العنصرية" في جنوب إفريقيا بشأن ملكية الأراضي، وهو ما اعتبرته الحكومة الجنوب إفريقية "تشويهًا لصورة البلاد".