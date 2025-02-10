هيئة البث: وفد التفاوض الإسرائيلي عاد من الدوحة والمجلس المصغر يجتمع غدًا

وكالات

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الفريق الإسرائيلي المفاوض عاد من الدوحة، وإن المجلس المصغر سيجتمع غدا لبحث المرحلة الثانية من الصفقة.

وأجرى وفد إسرائيلي مباحثات في قطر، الأحد، يقتصر نطاقها على الجوانب الفنية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، دون التطرق إلى المرحلة الثانية كما كان مقررا، وفق مصادر مطلعة.

وكان يترأس الوفد منسق شؤون الأسرى والمفقودين غال هيرش، بمشاركة مسؤول من جهاز الأمن العام (الشاباك)، إضافة إلى ممثلين عن الموساد والجيش.