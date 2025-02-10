بسبب نتنياهو.. حماس: مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار لم تبدأ بعد

وكالات

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، إن مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة لم تنطلق بعد، وذلك بسبب إخلال رئيس الوزراء الإسرئايلي بنيامين نتنياهو بالموعد بعدما سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية.



وأضاف خلال مقابلة مع "سكاي نيوز عربية": "في الوقت الحالي نتابع تطبيق المرحلة الأولى من خروقات ومشاكل تحتاج لمتابعة وتفسير"، موضحًا أنه يتوقع تمضي المفاوضات بشكل عادي وأن تأخذ مسارها الطبيعي.



وكشف عضو المكتب السياسي في حركة حماس، أن "مروان البرغوثي وأحمد سعدات على رأس قائمة الأسرى الذين نطالب بهم في المرحلة الثانية".



وفيما يتعلق بمحور نتساريم قال أبو مرزوق: "أنا غير متأكد من وجود أمريكيين في محور نتساريم وما هو موجود أفراد مصريين وقطريين.



وأكد أنه حتى الآن لا يوجد شيء ملموس من توافق وطني بشأن إدارة قطاع غزة، لافتًا إلى أن "مصر اقترحت تشكيل لجنة من كفاءات وطنية لإدارة القطاع والسلطة رفضت".



وبشأن خطة ترامب لتهجير سكان غزة، أكد أبو مرزوق، أنه" لا يوجد لدى ترامب خطة أمريكية على الأرض وحديثه عن تهجير الفلسطينيين مجرد بالونات سياسية أعلنت الدول العربية والمجتمع الدولي رفضها".