بعد الانسحاب من نتساريم.. إسرائيل تقلص وجودها العسكري في غزة

(وكالات)

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بأنه تم إخراج الفرقة 99 ولواء هارئيل من قطاع غزة، وذلك في إطار تقليص القوات المنتشرة داخل القطاع.

وأكدت الإذاعة أن الجيش الإسرائيلي سحب قواته من محور نتساريم، وهو المحور الذي كانت تستخدمه القوات الإسرائيلية لفصل شمال القطاع عن جنوبه منذ بدء العمليات العسكرية في أكتوبر 2023.

ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن الجيش الإسرائيلي يعمل الآن داخل قطاع غزة بأقل عدد من القوات منذ بدء العمليات العسكرية في السابع من أكتوبر 2023.