أردوغان: لن نسمح بنكبة ثانية.. وعلى إسرائيل دفع تكلفة إعمار غزة

(وكالات)

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أن بلاده لن تسمح بتكرار نكبة ثانية للشعب الفلسطيني، مشددًا على أن إسرائيل يتوجب عليها دفع تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة وحدها.

وفي تصريحات أدلى بها، قال أردوغان: "لا يمكن أن يحل السلام والتنمية في مكان تغيب فيه العدالة ويتم تجاهل حقوق الشعوب لمصالح وحشية".م

واعتبر أردوغان، أن هيكلية الأمم المتحدة التي تفتقر إلى تمثيل حقيقي للعالم الإسلامي عاجزة عن تحقيق العدالة، لأنها غير عادلة بطبيعتها، مشددا على أن العالم بحاجة إلى نظام عالمي جديد قادر على معالجة مشكلاته، من الاقتصاد إلى الأمن،

ودعا أردوغان إلى بناء نظام عالمي عادل يتقبل التنوع والاختلافات بوصفها ثراءً لا تهديدًا.

وانتقد أردوغان فشل المجتمع الدولي في إيقاف جرائم الاحتلال في قطاع غزة، قائلًا: "لقد رسب المجتمع الدولي في امتحان غزة ولم يتمكن من التصدي للجرائم التي ترتكب هناك".

وأضاف "تلقينا تهديدات وعراقيل بسبب موقفنا من القضية الفلسطينية، لكننا وقفنا إلى جانب غزة رغم كل الضغوط"، مؤكدا على فشل إسرائيل في تحقيق أهدافها العسكرية في غزة، وأنها تناور من أجل المماطلة في تنفيذ بنود وقف إطلاق النار، بحسب تعبيره.

وصرح أردوغان، أن تكلفة الدمار في غزة تقدر بـ100 مليار دولار، محملًا حكومة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة عنها. وشدد أردوغان على ضرورة إلزام إسرائيل بدفع التعويضات عن الأضرار التي تسببت بها في غزة قبل البدء بإعادة الإعمار.

وأضاف الرئيس التركي: "على نتنياهو البحث عن موارد لتعويض الفلسطينيين بدلًا من البحث عن مكان لترحيلهم".

وأكد أردوغان أن لا أحد يمتلك القدرة على تهجير الفلسطينيين من أرضهم، مشددًا على ضرورة إعادة الأراضي والممتلكات التي استولت عليها إسرائيل والمستوطنون إلى أصحابها الفلسطينيين.