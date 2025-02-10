منظمة دنماركية ترد على ترامب بطلب شراء كاليفورنيا من أمريكا: "سيوافق"

(وكالات)

اقترحت مجموعة المبادرة الدنماركية "دنماركيفاكيشن" أن تشتري الدنمارك ولاية كاليفورنيا، ردًا على تطلعات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشراء جزيرة جرينلاند من الدنمارك، وفقًا لما نقله موقع "بوليتيكو".

وقال زافييه دوتوا، مؤسس الحملة، إن المشروع سيكلف تريليون دولار، إلى جانب إمدادات غير محدودة من المعجنات الدنماركية، والتي ستدفع هوليوود تكلفتها.

وأضاف أن المفاوضات مع الولايات المتحدة يجب أن تتولاها شركة الألعاب "ليجو"، لأنها "تمتلك خبرة في التعامل مع الأطفال الذين يصابون بنوبات غضب بسبب فقدان قطع اللعب"، في إشارة ساخرة إلى أسلوب التفاوض الأمريكي.

واقترحت المبادرة جمع الأموال عبر التمويل الجماعي، مشيرة إلى أن كل مواطن دنماركي يمكنه المساهمة بـ200 ألف كرونة دنماركية (حوالي 29 ألف دولار).

ووفقًا للحملة، فقد وقع أكثر من 198 ألف شخص على عريضة تدعو إلى انضمام كاليفورنيا إلى الدنمارك، لكن لم يتم الكشف عن مقدار الأموال التي تم جمعها حتى الآن.

ترى المبادرة أن ترامب قد يقبل بيع كاليفورنيا لأنه ليس من أكبر معجبي الولاية، وقد وصفها مرارًا بأنها أكثر مناطق البلاد دمارًا بسبب سياساتها الليبرالية وحرائق الغابات المتكررة.

ويأتي هذا الاقتراح بعد أن أعلن ترامب في 7 يناير أن جرينلاند يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة، وهدد بفرض تعريفات تجارية عالية على الدنمارك إذا لم تتنازل عن الجزيرة.

وخلال فترته الرئاسية الأولى، عرض ترامب شراء جرينلاند، لكن المسؤولين في كوبنهاجن وجرينلاند رفضوا الاقتراح بشدة.

وتعد جرينلاند إقليمًا يتمتع بالحكم الذاتي تابعًا للدنمارك، لكنها تخضع لاتفاقية دفاع مع الولايات المتحدة منذ عام 1951، حيث تستضيف الجزيرة قاعدة "بيتوفيك" العسكرية الأمريكية، التي تلعب دورًا أساسيًا في نظام الإنذار الصاروخي ومراقبة منطقة القطب الشمالي.