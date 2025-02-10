احتجاجات غاضبة في سوريا بعد ظهور"صقر" نظام الأسد مدبر مجزرة التضامن (فيديو)

وكالات

أثار ظهور فادي صقر الملقب بـ"صقر الدفاع الوطني" خلال فترة نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، غضبًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخرجت مظاهرة غاضبة في حي التضامن بعد ظهور صقر في الحي وسط حراسة أمنية.

لا تستفزوا مشاعر الناس من أجل شخص مجرم.. يتصاعد الغضب الشعبي في حي التضامن بعد رؤيتهم المدعو فادي صقر أحد قادة النظام المخلوع في الحي برفقة عناصر من الميليشيا التي كان يتزعمها

هؤلاء لا يجب إعادة تدويرهم بل محاكمتهم pic.twitter.com/vw6bdzLHkY — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) February 7, 2025

وكان صقر أبرز قادة الدفاع الوطني في نظام الأسد، كما أنه متهم أساسي بارتكاب مجزرة التضامن في العاصمة السورية ومتهم بارتكاب جرائم بحق السوريين.

كما أن صقر مسؤول عن تهجير وقتل كثيرين بحسب ناشطين خصوصا في معارك جنوب العاصمة.

وظهر صقر برفقة مسؤول الأمن العام في دمشق وسط أنباء عن تسوية وضع صقر دون محاسبة، حسب ما أفاد به ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي؟

وتداول ناشطون أن وجوده برفقة الأمن كانت لكشف المزيد من المتورطين.

وحتى الآن لم تعلق الحكومة السورية المؤقتة على هذه الأنباء.