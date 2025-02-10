الرئيس الإيراني يشكك في صدق الرغبة الأمريكية لإبرام اتفاق مع طهران

(وكالات)

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الاثنين، إن إسرائيل هي السبب الرئيسي في حالة عدم الاستقرار في المنطقة، وذلك بدعم مباشر من الولايات المتحدة، وليس إيران كما تدّعي بعض الأطراف الدولية حسب تعبيره.

وشدد الرئيس الإيراني على أن طهران لن ترضخ للضغوط الخارجية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن بلاده لا تسعى إلى الحرب، لكنها مستعدة للدفاع عن مصالحها في مواجهة أي تهديدات.

وهاجم الرئيس الإيراني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متهمًا إياه بالتخطيط لمؤامرات ضد إيران، بينما يدّعي في الوقت نفسه أنه يريد الحوار مع طهران، في إشارة إلى التناقض في الموقف الأمريكي تجاه بلاده.

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن بلاده تواجه حربًا اقتصادية شاملة، مؤكدًا أن التصدي لهذه الحرب يتطلب تكاتفًا داخليًا وإجراءات لمواجهة العقوبات والضغوط الاقتصادية المفروضة عليها.

وخاطب الرئيس الإيراني دول المنطقة، داعيًا إياها إلى عدم الاصطفاف إلى جانب "الظالمين" حسب تعبيره، في إشارة إلى بعض الدول التي تتعاون مع الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران.

وفيما يتعلق بالمفاوضات مع واشنطن، تساءل الرئيس الإيراني عن جدية الولايات المتحدة، قائلاً: "إذا كانت أميركا صادقة بشأن المفاوضات مع طهران، فلماذا فرضت العقوبات؟"

وأشار إلى أن العقوبات الاقتصادية تعكس غياب النوايا الحسنة من الجانب الأمريكي، مما يجعل أي حديث عن المفاوضات غير واقعي.