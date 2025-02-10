رابطةُ العالم الإسلامي تُدين "التصريحات العبثية" لنتنياهو

مكة المكرمة- (د ب أ)

أدانت رابطةُ العالَم الإسلامي، التي تتحذ من مكة المكرمة مقرا لها، اليوم الاثنين، بأشدِّ العبارات، "التصريحاتِ العبثية" الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، التي دعا فيها إلى تهجير أهالي قطاع غزة.

وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، نَدّدَ الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى "بتلك التصريحات الهمجية التي تَنمُّ عن استهتار بكل الأعراف والقوانين الدولية، وتجاوز على سيادة الدول، واستخفاف بحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أراضيه".

وأيَّد الشيخ العيسى "بتثمين عال، باسم علماء الأمّة الإسلامية والشعوب المسلمة المنضوية تحت مظلة رابطة العالم الإسلامي ما جاء في بيانات وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ذات الصلة، ولا سيما ما صدر عنها مؤخرا بتاريخ الخامس والتاسع من فبراير الحالي المؤكدة على تَمسُّكها بموقفها الراسخ والثابت من قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، ومُطالبتها بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وحَثّها الدولَ المحبة للسّلام للاعتراف بدولة فلسطين إلى أن تنال عضويتَها الكاملة في الأمم المتحدة".