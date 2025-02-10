ترامب: سأجتمع مع الرئيس السيسي وولي العهد السعودي

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيجتمع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وفقًا لقناة القاهرة الإخبارية.

وكان ترامب، قد قال أمس الأحد: "ملتزم بشراء غزة وامتلاكها وربما أعطي أجزاء من غزة لدول أخرى في الشرق الأوسط"، مضيفًا سننظر في حالات فردية للاجئين فلسطينيين ونمنحهم حق اللجوء، زاعما أنه سيهتم بالفلسطينيين وسيتأكد من أنهم لن يقتلوا".

وفي السياق ذاته قال الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوج، الأحد، إنه من المقرر أن يلتقي ترامب بالرئيس السيسي، وربما ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان.

وأوضح الرئيس الإسرائيلي في تصريحات لقناة "فوكس نيوز"، تتعلق بموقف ترامب الأخير من غزة، أن "الأردن ومصر وشركاء اتفاقات أبراهام يجب الاستماع إليهما والنقاش معهما ومعرفة كيفية بناء خطة مستدامة للمنطقة".

ولم يذكر هرتسوج موعد أو مكان عقد هذين الاجتماعين، ولم يناقش محتواهما المحتمل.

وتوجه وزير الخارجية بدر عبد العاطي، إلى واشنطن، الأحد، في زيارة رسمية، والتي من المتوقع أن تركز على موقف مصر من الصراع بين إسرائيل وحماس.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن عبد العاطي سيلتقي في واشنطن "بعدد من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية الجديدة وأعضاء الكونجرس".

كما بدأ ملك الأردن، عبدالله الثاني، الأحد، زيارة العمل للولايات المتحدة، ومن المقرر أن يلتقي ترامب، الثلاثاء، ووزير الخارجية، ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي مايك والتز، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، ستيفن ويتكوف، وأعضاء لجان في مجلسي الشيوخ والنواب.