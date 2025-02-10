كوريا الجنوبية تحذر من ديب سيك: يجمع بيانات شخصية وأمنية وإجاباته متحيزة ومتغيرة

كتبت- سلمى سمير:

اتهمت وكالة الاستخبارات الوطنية في كوريا الجنوبية تطبيق الذكاء الاصطناعي الصيني "ديب سيك" بجمع البيانات الشخصية للمستخدمين بشكل مفرط، واستخدام جميع بيانات الإدخال لتدريب نماذجه، مما أثار مخاوف تتعلق بالأمن القومي والخصوصية.

وأرسلت الهيئة إشعارًا رسميًا إلى الوكالات الحكومية، تحثها على اتخاذ احتياطات أمنية بشأن التطبيق. كما قامت بعض الوزارات الحكومية بحظر الوصول إلى التطبيق، لتنضم بذلك إلى كل من أستراليا وتايوان في التحذير من "ديب سيك" أو فرض قيود عليه.

وجاء في بيان الاستخبارات: "على عكس خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدية الأخرى، تم التأكيد على أن سجلات الدردشة قابلة للنقل، حيث يتضمن التطبيق وظيفة لجمع أنماط إدخال لوحة المفاتيح، مما يمكنه من تحديد الأفراد والتواصل مع خوادم الشركات الصينية مثل volceapplog.com".

وأكد جهاز الاستخبارات الوطني بسول أن "ديب سيك" يمنح المعلنين إمكانية الوصول غير المحدود إلى بيانات المستخدمين، وأنه يخزن بيانات المستخدمين الكوريين الجنوبيين على خوادم صينية، مما يعني أن الحكومة الصينية يمكنها الوصول إلى هذه البيانات عند الطلب، وفقًا للقانون الصيني.

ولم تقتصر الاتهامات على انتهاك الخصوصية، بل شملت أيضًا الرقابة والتحيز في الردود، حيث أشار التقرير إلى أن التطبيق قدم إجابات متناقضة بشأن أصل طبق الكيمتشي الشهير، إذ اعتبره كوريًا عند السؤال باللغة الكورية، بينما أرجع أصله إلى الصين عند السؤال باللغة الصينية.

كما تحاشى التطبيق الإجابة على القضايا الحساسة، مثل أحداث مجزرة ميدان تيانانمين عام 1989 حيث قتل 10 آلاف شخص، حيث اقترح التطبيق تغيير الموضوع بدلًا من الرد على السؤال.

لم تصدر شركة "ديب سيك" ردًا رسميًا حتى الآن، لكن وزارة الخارجية الصينية أكدت في مؤتمر صحفي أن بكين تولي أهمية كبيرة لخصوصية البيانات وأمنها، وتلتزم بالقوانين.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة: "لن تطلب الصين أبدًا من أي شركة أو فرد جمع أو تخزين البيانات في انتهاك للقوانين".