جاهزون للضغط على الزناد.. فرنسا ترد على قرار رفع الرسوم الجمركية

(وكالات)

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي سيرد على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية .

وتابع بارو لقناة "تي إف 1" الفرنسية، أن باريس وشركائها الأوروبيين يجب ألا يترددوا في الدفاع عن مصالحهم في مواجهة تهديدات الرسوم الجمركية الأميركية.

وكان ترامب قد صرح أمس الأحد أنه سيفرض رسوما جمركية جديدة بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألومنيوم إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية الحالية على المعادن، في تصعيد كبير آخر لإصلاح سياسته التجارية.

وردا على سؤال عما إذا كانت فرنسا والاتحاد الأوروبي سيستجيبان، قال بارو: "بالطبع... هذا ما فعله دونالد ترامب بالفعل في عام 2018، وقد استجبنا. وسنرد مرة أخرى".

وأضاف بارو، أن المفوضية الأوروبية ستقرر القطاعات التي ستتأثر بالرد، مؤكدا استعداد المفوضية "للضغط على الزناد عندما يحين الوقت" حسب تعبيره.

وأوضح وزير الخارجية الفرنسي، أن الوقت قد حان لبدء سياسة الضغط، قائلا إنه "ليس من مصلحة أحد أن يبدأ حربا تجارية مع الاتحاد الأوروبي".