ليست عقارًا يباع ويشترى.. حماس ترد على تصريحات ترامب بشأن "شراء غزة"

(وكالات)

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الاثنين، بشدة تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن "شراء وامتلاك غزة"، معتبرةً أنها تصريحات عبثية وتعكس جهلًا عميقًا بحقيقة القضية الفلسطينية والمنطقة.

وفي بيان صادر عن عضو المكتب السياسي للحركة، عزت الرشق، جاء فيه: "غزة ليست عقارًا يُباع ويُشترى، بل هي جزء لا يتجزأ من أرضنا الفلسطينية المحتلة".

وأكد الرشق أن التعامل مع القضية الفلسطينية بهذه العقلية التجارية هو "وصفة فشل"، مشددًا على أن الشعب الفلسطيني سيقف حجر عثرة أمام أي مخططات تستهدف تهجيره أو ترحيله.

وأضاف: "شعبنا الفلسطيني سيفشل كل مخططات التهجير والترحيل، وغزة لأهلها، وهم لن يغادروها إلا إلى مدنهم وقراهم المحتلة عام 1948".

تأتي تصريحات حماس ردًا على تصريحات ترامب الأخيرة، والتي تقدم فيها بفكرة استيلاء الولايات المتحدة على غزة، وطرح مقترحات لتهجير سكان القطاع إلى دول مجاورة.

وكانت القيادة الفلسطينية قد رفضت مرارًا محاولات إعادة صياغة القضية الفلسطينية وفق مشاريع تصفية تستهدف الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، معتبرةً أن هذه المخططات لن تمر أمام صمود الفلسطينيين وتمسكهم بأرضهم.