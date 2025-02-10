اتفاق غزة.. فتح باب العودة للفلسطينيين لشمال القطاع عبر محورين رئيسييين

(وكالات)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، فتح الطرق لعودة سكان قطاع غزة إلى شمال القطاع سيرًا على الأقدام عبر محوري صلاح الدين والرشيد، وذلك عملا ببنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرًا.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، أن هذه الخطوة جاءت بعد استكمال الاستعدادات اللازمة من قبل القوات الإسرائيلية، مشددًا على جملة من الضوابط التي تحكم حركة العائدين، منها السماح بالسير على الأقدام نحو شمال قطاع غزة عبر محور نتساريم وشارع الرشيد (المحور الساحلي).

#عاجل‼️ بيان عاجل إلى سكان قطاع غزة،

⭕️بناءً على الاتفاق الذي تم التوصل إليه وبعد استكمال استعدادات قوات جيش الدفاع تتاح عودة السكان مشيًا إلى شمال قطاع غزة عبر شارع صلاح الدين.

🔴كما وننوه إلى بقية التعليمات السارية على هذه المنطقة:

⭕️عودة السكان مشيًا إلى شمال قطاع غزة عبر محور… pic.twitter.com/fYKLZRcdT2 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 10, 2025

ولفت أدرعي أن التنقل بالمركبات سيكون مشروطًا بالتفتيش عبر محور صلاح الدين، مشددا على أنه يحظر انتقال المسلحين أو نقل الأسلحة عبر هذه المحاور، حيث سيُعتبر ذلك خرقًا للاتفاق.

وجاء في بيان المتحدث باسم جيش الاحتلال، أنه يحظر استغلال المدنيين في عمليات تهريب الأسلحة أو التعاون مع المقاومة الفلسطينية التي تصفها إسرائيل بالجماعات "الإرهابية".

وشدد البيان العسكري الإسرائيلي على مجموعة من الإجراءات الأمنية في جنوب قطاع غزة، تضمنت: حظر الاقتراب من معبر رفح ومحور فيلادلفيا، ومنع أي تحركات باتجاه مواقع القوات الإسرائيلية المنتشرة في المنطقة.

كما يتم الاستمرار برفع مستوى الخطر في البحر، مع تحذير الصيادين والغواصين من الدخول إلى المياه المحاذية لقطاع غزة، إضافة لذلك يتم منع التنقل نحو الأراضي الإسرائيلية أو الاقتراب من المنطقة العازلة.