أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 850 ألفا و490 جنديا منذ بداية الحرب

كييف- (د ب أ)

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو 850 ألفا و490 جنديا، بينهم 1170 لقوا حتفهم، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الاثنين.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 10001 دبابة، منها 9 دبابات أمس الأحد، و20813 مركبة قتالية مدرعة، و22879 نظام مدفعية، و1273 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1059 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 370 طائرة حربية، و331 مروحية، و24623 طائرة مسيرة، و3054 صواريخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و36638 من المركبات وخزانات الوقود، و3740 من وحدات المعدات الخاصة.