الدفاعات الجوية الروسية تسقط 15 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

موسكو- (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الإثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، دمرت خلال الليلة الماضية، 15 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية.

وقال البيان "خلال الليلة الماضية، تم إيقاف محاولات من قبل نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 15 طائرة مسيرة أوكرانية، منها 7 طائرات مسيرة فوق مقاطعة كوبان، و3 فوق مقاطعة بريانسك، و2 فوق مقاطعة روستوف، وواحدة فوق مقاطعة بيلجورود، وواحدة فوق مقاطعة كورسك، وواحدة فوق شبه جزيرة القرم".