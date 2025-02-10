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معاريف: إسرائيل تفكر بمرحلة انتقالية في اتفاق تبادل الأسرى

09:46 ص الإثنين 10 فبراير 2025

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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وكالات

قالت القناة 12 الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يجري اليوم تقييما محدودا بشأن المرحلة الثانية للصفقة عشية اجتماع المجلس الوزاري.

وفي السياق، ذكرت صحيفة معاريف أن إسرائيل تفكر في طرح الذهاب إلى مرحلة انتقالية بين الأولى والثانية في تطبيق اتفاق تبادل الأسرى.

وأضافت الصحيفة أن المرحلة الانتقالية لن تشمل إعلان وقف الحرب لكنها ستضمن استمرار دفعات إطلاق سراح الأسرى بغزة.

وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تخشى أن يشهد شهر رمضان انهيارًا للمفاوضات.

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