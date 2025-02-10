روسيا: وثائق عام 2022 قد تُصبح أساسًا للمفاوضات مع أوكرانيا

وكالات

قال نائب وزير خارجية روسيا ميخائيل جالوزين، إن أساس المفاوضات المستقبلية بشأن أوكرانيا يمكن أن تصبح الوثائق التي تمت صياغتها عام 2022 حول وضعها كدولة غير منحازة وغير نووية، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف: "أساس الاتفاقيات المستقبلية يمكن أن يكون نتائج مفاوضات عام 2022 بشأن الوضع المحايد وغير المنحاز وغير النووي لأوكرانيا، ونزع السلاح واجتثاث النازية منها، وعدم نشر قواعد وقوات أجنبية على أراضيها، وبالطبع، مع الأخذ في الاعتبار الحقائق على الأرض والمواقف التي عبر عنها الرئيس فلاديمير بوتين في يونيو 2024".

وفي وقت سابق، أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أنه من الأهمية بالنسبة لموسكو أن يتم التوقيع على اتفاقيات السلام المحتملة مع كييف من قبل الحكومة الشرعية في أوكرانيا.

وشدد على أن مرسوم فلاديمير زيلينسكي الذي يحظر المفاوضات مع موسكو وعدم شرعيته قد "يعقد عملية التفاوض وتسجيل نتائجها".

كان الرئيس بوتين قد أكد في وقت سابق، أن أي تفاوض مع أوكرانيا في الوقت الراهن سيكون "غير شرعي"، مشيرا إلى أن على كييف أن تلغي المرسوم حول حظر التفاوض مع روسيا.

وأوضح فلاديمير بوتين، أن هدف حل الصراع في أوكرانيا لا ينبغي أن يكون وقف إطلاق النار لفترة قصيرة أو فترة راحة لإعادة تجميع القوات وإعادة التسلح بهدف مواصلة الصراع لاحقا، بل سلام طويل الأمد.