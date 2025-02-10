إصابة 3 أشخاص في هجوم بسلاح أبيض بـ إيرلندا واعتقال المنفذ

وكالات

أصيب 3 أشخاص بجروح بعد تعرضهم لهجوم بسلاح أبيض في وسط مدينة دبلن في إيرلندا، وتم اعتقال المهاجم.

وقالت الشرطة المحلية، إنه تم احتجاز شخص واحد يشتبه بتنفيذه الهجوم، بعد أن تعرض 3 أشخاص لإصابات ناجمة عن طعنات في منطقة ستونيبيتر في دبلن، ظهر يوم الأحد.

وأوضحت المصادر، أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى، حيث يعاني 2 منهم من إصابات خطيرة ولكنها لا تهدد حياتهم، بينما أصيب الثالث بإصابات أقل خطورة.

واستخدم المهاجم سكين مطبخ في الهجوم، وأن الضحايا تم اختيارهم بشكل عشوائي على ما يبدو.

وبحسب التقارير، فقد تعرض أحد الضحايا للهجوم عند عتبة منزله بعد عودته إلى المنزل، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت مصادر، إن الشرطة لا تملك أي أدلة تشير إلى أن الهجوم له دوافع إرهابية.

ودعت الشرطة الإيرلندية في بيان رسمي أي مواطن تواجد في موقع الحادث إلى الإدلاء بشهادته حول الواقعة، وإرسال أي صور أو مقاطع فيديو متوفرة لتسهيل عمليات التحقيق.

ونفت مصادر في الشرطة أي شائعات تشير إلى وجود مشتبه به آخر لا يزال طليقا.

ويعتقد أن حوادث الطعن وقعت في 3 مواقع مختلفة في دبلن، وهي: الطريق الدائري الشمالي، وطريق أوكسمانتون، وشارع كارنيو.

وتقوم الشرطة حاليا بزيارة المنازل لإجراء مقابلات مع السكان والحصول على لقطات من كاميرات الأبواب أو الهواتف المحمولة التي قد تكون التقطت الهجمات.