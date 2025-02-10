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سفير روسي: الرئيس الصيني قبل الدعوة لحضور احتفالات عيد النصر في موسكو

07:56 ص الإثنين 10 فبراير 2025

الرئيس الصيني شي جين بينج

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وكالات

قال السفير الروسي في بكين إيجور مورجولوف، إن الرئيس الصيني شي جين بينج، قبل الدعوة للمشاركة في احتفالات عيد النصر على ألمانيا النازية التي ستقام في موسكو يوم 9 مايو 2025، بحسب روسيا اليوم.

أضاف السفير في تصريح تلفزيوني: "أعلن الرئيس الصيني شي جين بينج قبوله الدعوة للمشاركة في الاحتفالات التي ستقام في 9 مايو في موسكو بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى".

وأشار السفير إلى أن الرئيس الصيني، وجه بدوره الدعوة إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين لزيارة الصين وحضور الاحتفالات المخطط لها في أوائل سبتمبر.

في يناير الماضي، أجرى الرئيسان الروسي والصيني محادثات عبر الفيديو، تم خلالها التأكيد على أن التعاون والعمل المشترك بين روسيا والصين له دور مهم في استقرار الشؤون الدولية.

وتم التشديد على أن العلاقات الثنائية، تقوم على أساس الصداقة وحسن الجوار الدائم، والتعاون الاستراتيجي الشامل المفيد للجانبين.

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