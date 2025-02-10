إعلان

"تكلفتها تفوق قيمتها".. ترامب يأمر بوقف إنتاج العملات المعدنية من فئة البنس

07:45 ص الإثنين 10 فبراير 2025

دونالد ترامب (2)

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توجيها لوزارة الخزانة بوقف إنتاج العملات المعدنية من فئة البنس، مبررا قراره بارتفاع تكاليف إنتاجها مقارنة بقيمتها التي لا تتجاوز سنتا واحدا.

كتب ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشال": "لطالما قامت الولايات المتحدة بسك عملات البنس التي تكلفنا فعليا أكثر من قيمتها التي تبلغ سنتين، هذا إهدار كبير، لقد أصدرت تعليماتي إلى وزير الخزانة الأمريكي بوقف إنتاج البنسات الجديدة، دعونا نستأصل الهدر من ميزانية أمتنا العظيمة، حتى لو كان ذلك بنسا واحدا في كل مرة"، بحسب روسيا اليوم.

تأتي هذه الخطوة في إطار سياسة إدارة ترامب الرامية إلى خفض النفقات الحكومية، حيث تسعى الإدارة إلى تقليص التكاليف عبر استهداف وكالات حكومية وقطاعات واسعة من العاملين في الجهاز الفيدرالي.

جاء هذا الإعلان بعد حضور ترامب الشوط الأول من مباراة السوبر بول التي أقيمت في نيو أورلينز.

وأوردت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن رسالة داخلية، يوم الأحد، بأن مكتب حماية المستهلك المالي الأمريكي (CFPB) توقفت عن العمل.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن سابقا، أن رجلي الأعمال إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي، سيتوليان قيادة إدارة كفاءة الحكومة (DOGE) الجديدة، والتي تهدف إلى "خفض النفقات المهدورة وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترامب اتصال ترامب بالرئيس الروسي ترامب ينتقد كندا ثلاثية عربية للتفاوض مع ترامب ترامب يقرر فرض رسوم جمركي ترامب ملتزم بشراء غزة وقف إنتاج العملات المعدنية من فئة البنس العملات المعدنية البنس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

ترامب: سأشتري غزة
عاجل - مصر ترد على تصريحات نتنياهو المضللة وتؤكد تضامنها مع أبناء غزة البواسل
مجدي الجلاد: قرار العرجاني بالابتعاد عن "حزب الجبهة" كان استجابة للرأي العام
رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من 1 مارس