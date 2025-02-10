"تكلفتها تفوق قيمتها".. ترامب يأمر بوقف إنتاج العملات المعدنية من فئة البنس

وكالات

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توجيها لوزارة الخزانة بوقف إنتاج العملات المعدنية من فئة البنس، مبررا قراره بارتفاع تكاليف إنتاجها مقارنة بقيمتها التي لا تتجاوز سنتا واحدا.

كتب ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشال": "لطالما قامت الولايات المتحدة بسك عملات البنس التي تكلفنا فعليا أكثر من قيمتها التي تبلغ سنتين، هذا إهدار كبير، لقد أصدرت تعليماتي إلى وزير الخزانة الأمريكي بوقف إنتاج البنسات الجديدة، دعونا نستأصل الهدر من ميزانية أمتنا العظيمة، حتى لو كان ذلك بنسا واحدا في كل مرة"، بحسب روسيا اليوم.

تأتي هذه الخطوة في إطار سياسة إدارة ترامب الرامية إلى خفض النفقات الحكومية، حيث تسعى الإدارة إلى تقليص التكاليف عبر استهداف وكالات حكومية وقطاعات واسعة من العاملين في الجهاز الفيدرالي.

جاء هذا الإعلان بعد حضور ترامب الشوط الأول من مباراة السوبر بول التي أقيمت في نيو أورلينز.

وأوردت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن رسالة داخلية، يوم الأحد، بأن مكتب حماية المستهلك المالي الأمريكي (CFPB) توقفت عن العمل.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن سابقا، أن رجلي الأعمال إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي، سيتوليان قيادة إدارة كفاءة الحكومة (DOGE) الجديدة، والتي تهدف إلى "خفض النفقات المهدورة وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية".