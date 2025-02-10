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وزير الخارجية يُؤكد التوافق العربي الكامل على مسألة رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم

07:40 ص الإثنين 10 فبراير 2025

وزير الخارجية والهجرة

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كتب- محمد فتحي:

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، في مستهل زيارته إلى واشنطن، مساء الأحد، السناتور الديمقراطي "كريس فان هولن" عضو لجنتي العلاقات الخارجية والاعتمادات بمجلس الشيوخ الأمريكي.

صرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء تناول سبل دعم الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، إذ استعرض الوزير عبد العاطي الجهود الحثيثة التى تبذلها مصر لدعم الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط، منوها إلى ما تشكله الشراكة المصرية - الأمريكية والتعاون المشترك من ركائز أساسية في سبيل دعم هذه الجهود.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء شهد حوارًا مطولًا وتبادلًا للرؤى بشأن مستجدات الأوضاع على صعيد القضية الفلسطينية، إذ أبرز الوزير عبد العاطي، جهود مصر في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بمراحله الثلاث وضمان استدامته، ونفاذ المساعدات الإنسانية بوتيرة مكثفة ومتسارعة، فضلا عن ضرورة البدء في عملية التعافي المبكر، وإزالة الركام، وإعادة الإعمار ضمن إطار زمني محدد، وبدون خروج الفلسطينيين من أرضهم التي يتمسكون بها.

وأشار إلى أن وزير الخارجية والهجرة شدد على التوافق العربي الكامل على مسألة رفض تهجير الفلسطينيين، مؤكدا على أهمية ايجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية، يسفر عن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وتمتع الشعب الفلسطيني بحق تقرير المصير.

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