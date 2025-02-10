القوات الروسية تحقق نجاحات وتسيطر على بلدة جديدة

وكالات

كشف مسؤول روسي محلي في دونيتسك، أن القوات الروسية تحقق نجاحات تكتيكية في المعارك الدائرة في شرق أوكرانيا، وسط معارك شرسة في عدة جبهات في إقليم دونباس، خصوصا في جبهة تشاسيف يار.

وأعلن المسؤول المحلي في دونيتسك دينيس بوشيلين، اليوم الاثنين، أن الجيش الروسي يحقق نجاحات تكتيكية في تشاسيف يار، وسط دونيتسك، مشيرا إلى استمرار المعارك هناك، وفقا لسكاي نيوز.

وفي وقت سابق، صرح الخبير العسكري أندريه ماروتشكو، أن القوات الروسية سيطرت على معظم منطقة تشاسيف يار، بما في ذلك الملعب والمستشفى، وأنها تتقدم للأمام، وبدأت هجومًا على منطقة شيفتشينكو الصغيرة.

وأمس الأحد، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على بلدة أوريخوفو-فاسيليفكا في دونيتسك.