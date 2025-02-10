ترامب: ملتزم بشراء غزة وامتلاكها وسأحولها إلى موقع جيد للتنمية المستقبلية

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه ملتزم بشراء غزة وامتلاكها وربما يعطي أجزاء منها لدول أخرى في الشرق الأوسط لبنائها، وفقا لسكاي نيوز.

وأضاف ترامب: "سأحول غزة إلى موقع جيد للتنمية المستقبلية، وسأهتم بالفلسطينيين وسأتأكد من أنهم لن يقتلوا".

وأشار إلى أنه سيبحث حالات فردية لسماح للاجئين فلسطينيين بدخول الولايات المتحدة الأمريكية، موضحا أنه سيجتمع مع ولي العهد السعودي والرئيس المصري.

وأشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، باقتراح الرئيس ترامب القاضي بسيطرة الولايات المتحدة على غزة ونقل سكان القطاع إلى بلدان مجاورة، معتبرا أنه ثوري، لدى عودته إلى إسرائيل من زيارة أجراها لواشنطن.