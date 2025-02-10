طائرات الاحتلال تقصف نفقًا لحزب الله على الحدود بين سوريا ولبنان

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه شن غارة جوية استهدفت نفقا على الحدود بين سوريا ولبنان يستخدمه حزب الله المدعوم من إيران لتهريب أسلحة، بحسب سكاي نيوز.

قال الجيش في بيان: "أغارت طائرات حربية لسلاح الجو قبل قليل بشكل موجة بدقة وبتوجيه استخباري على نفق تحت الأرض في منطقة البقاع يجتاز من داخل الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية والذي استخدمه حزب الله الإرهابي لنقل وسائل قتالية".

وتابع: "كما أغارت الطائرات على عدة مواقع لحزب الله، قال إنها احتوت على وسائل قتالية ومنصات صاروخية شكلت تهديدا فوريا.

والأحد أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية اللبنانية، أن الطيران الحربي المعادي أغار على معبر قلد السبع الحدودي، واستهدف مؤسسة في الزكبة، ومنزلا في بلدة سهلات الماء، دون وقوع إصابات.

ودخلت في 27 نوفمبر حيز التنفيذ هدنة هشة أوقفت إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.

على الرغم من وقف النار، تواصل إسرائيل توجيه ضربات في لبنان، وسط تبادل للاتهامات بين الطرفين بخرق الهدنة.