إعلان

طائرات الاحتلال تقصف نفقًا لحزب الله على الحدود بين سوريا ولبنان

03:54 ص الإثنين 10 فبراير 2025

قصفت طائرات الاحتلال

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه شن غارة جوية استهدفت نفقا على الحدود بين سوريا ولبنان يستخدمه حزب الله المدعوم من إيران لتهريب أسلحة، بحسب سكاي نيوز.

قال الجيش في بيان: "أغارت طائرات حربية لسلاح الجو قبل قليل بشكل موجة بدقة وبتوجيه استخباري على نفق تحت الأرض في منطقة البقاع يجتاز من داخل الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية والذي استخدمه حزب الله الإرهابي لنقل وسائل قتالية".

وتابع: "كما أغارت الطائرات على عدة مواقع لحزب الله، قال إنها احتوت على وسائل قتالية ومنصات صاروخية شكلت تهديدا فوريا.

والأحد أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية اللبنانية، أن الطيران الحربي المعادي أغار على معبر قلد السبع الحدودي، واستهدف مؤسسة في الزكبة، ومنزلا في بلدة سهلات الماء، دون وقوع إصابات.

ودخلت في 27 نوفمبر حيز التنفيذ هدنة هشة أوقفت إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.

على الرغم من وقف النار، تواصل إسرائيل توجيه ضربات في لبنان، وسط تبادل للاتهامات بين الطرفين بخرق الهدنة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

طائرات الاحتلال الحدود بين سوريا ولبنان قصف نفق لحزب الله حزب الله حزب الله اللبناني لبنان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

ترامب: سأشتري غزة
عاجل - مصر ترد على تصريحات نتنياهو المضللة وتؤكد تضامنها مع أبناء غزة البواسل
مجدي الجلاد: قرار العرجاني بالابتعاد عن "حزب الجبهة" كان استجابة للرأي العام
رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من 1 مارس