قوات الاحتلال تُطلق النار بشكل كثيف في مخيم طولكرم بالضفة الغربية

وكالات

أكد التلفزيون الفلسطيني، أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، بشكل كثيف في مخيم طولكرم بالضفة الغربية، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

يذكر أن غزت الرشق العضو بالمكتب السياسي لحركة حماس، أدان أحدث تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن شراء وتملك غزة.

وجاء تعليق "الرشق" في بيان أصدرته حماس بعد وقت قصير من تصريح ترامب، إذ قال إن الفلسطينيين سيفسدون كل الخطط الرامية لتهجيرهم.

وأضاف أن غزة ليست عقارا يُباع ويُشترى، وهي جزء لا يتجزأ من أرضنا الفلسطينية المحتلة.

وتابع: "نستنكر تصريحات ترامب بشأن شراء وامتلاك غزة وهي تصريحات عبثية وتعكس جهلا عميقا بفلسطين والمنطقة".