وكالات

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أنه من الأهمية بالنسبة لموسكو أن يتم التوقيع على اتفاقيات السلام المحتملة مع كييف من قبل الحكومة الشرعية في أوكرانيا.

قال فاسيلي نيبينزيا، إن روسيا تؤكد الأهمية الأساسية لأي توقيع على اتفاقيات السلام المحتملة مع كييف من قبل القيادة الشرعية لأوكرانيا، كما أن مرسوم فلاديمير زيلينسكي الذي يحظر المفاوضات مع موسكو وعدم شرعيته قد يعقد عملية التفاوض وتسجيل نتائجها.

وأشار إلى أن روسيا أكدت دائما استعدادها للحوار مع جميع الأشخاص المهتمين بإيجاد سلام مستدام وطويل الأمد بشروط مقبولة للطرفين، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف أنه في سياق القصة الأوكرانية، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: من سيوقع اتفاقيات السلام المحتملة وكيف سيتم إضفاء الطابع الرسمي عليها قانونيا.

وأوضح أن زيلينسكي حظر بموجب مرسومه المفاوضات مع روسيا، وانتهت صلاحياته الرئاسية في مايو من العام الماضي، ووفقا لدستور أوكرانيا، لا يمكن تمديد ذلك.

وقال نيبينزيا: "إن هذه العوامل قد تعقد عملية التفاوض وتسجيل نتائجها. وإذا كانت المفاوضات غير شرعية، فقد يتم إعلان نتائجها لاحقا باطلة قانونيا، ومن الأهمية أن يتمتع الأشخاص الذين يوقعون اتفاقيات السلام بالسلطة القانونية للقيام بذلك".

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق، أن أي تفاوض مع أوكرانيا في الوقت الراهن سيكون "غير شرعي"، مشيرا إلى أنه على كييف أن تلغي المرسوم حول حظر التفاوض مع روسيا.

وأوضح فلاديمير بوتين أن هدف حل الصراع في أوكرانيا لا ينبغي أن يكون وقف إطلاق النار لفترة قصيرة أو فترة راحة لإعادة تجميع القوات وإعادة التسلح بهدف مواصلة الصراع لاحقا، بل سلام طويل الأمد.