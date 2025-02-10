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لا يصب في مصلحة واشنطن.. ماكرون يدعو ترامب لعدم الإضرار باقتصاد الاتحاد الأوروبي

02:44 ص الإثنين 10 فبراير 2025

إيمانويل ماكرون

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وكالات

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه لا ينبغي على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن يضر باقتصاد الاتحاد الأوروبي من خلال التهديد بفرض الرسوم الجمركية لأنه لا يصب في مصلحة واشنطن.

قال ماكرون: "أوروبا حليفتكم، إذا كنتم تريدون من أوروبا أن تستثمر أكثر في الأمن والدفاع، وإذا كنتم تريدون التنمية، وهو ما أعتقد أنه في مصلحة الولايات المتحدة، فلا ينبغي لكم أن تضروا بالاقتصاد الأوروبي من خلال تهديده بفرض الرسوم الجمركية القاسية"، وفقا لروسيا اليوم.

وأشار إلى أن فرض الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى التضخم وارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة، معتبرا أن المشكلة الرئيسية بالنسبة لواشنطن ليست الاتحاد الأوروبي، بل الصين.

وأعلن ترامب الجمعة الماضية، أنه يعتزم إعلان فرض رسوم جمركية على كثير من الدول الأسبوع المقبل، في تصعيد كبير لحربه التجارية.

لم يحدد ترامب الدول التي ستُفرض عليها الرسوم الجمركية لكنه أشار إلى أن هذا سيكون مسعى واسع النطاق قد يساهم أيضا في حل مشكلات الموازنة الأمريكية.

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