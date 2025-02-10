المستشار الألماني: الاتحاد الأوروبي يستطيع التصرف خلال ساعة إذا فرضت أمريكا رسوما جمركية

وكالات

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، أن الاتحاد الأوروبي يستطيع التصرف خلال ساعة إذا فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية على البضائع الأوروبية.

قال في مناظرة تلفزيونية مع منافسه المحافظ فريدريش ميرتس قبل الانتخابات المقررة في 23 فبراير الجاري، إن استراتيجيته للتعامل مع الرئاسة الأمريكية الجديدة بقيادة دونالد ترامب شملت كلمات واضحة ومحادثات ودية، وفقا لروسيا اليوم.

وتابع "يجب ألا نخدع أنفسنا، ما يقوله الرئيس الأمريكي هو ما يعنيه".

من جانبه، دعا ميرتس الذي يتصدر تحالفه المسيحي المحافظ أحدث استطلاعات الرأي بنحو 30%، إلى استراتيجية أوروبية مشتركة، مؤكدا أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يرد على ترامب بندية على قدم المساواة.

وكانت المفوضية الأوروبية قد حذرت ترامب من أن "الاتحاد الأوروبي سيرد بقوة على أي شريك تجاري يفرض رسوما غير عادلة أو تعسفية على سلع التكتل".

وأكدت أن "علاقتنا التجارية والاستثمارية مع الولايات المتحدة هي الأكبر في العالم. هناك الكثير على المحك."