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ترامب: عودة الفلسطينيين إلى غزة خطأ كبيرًا لأن أمريكا سوف تمتلكها وتطورها ببطء

02:21 ص الإثنين 10 فبراير 2025

دونالد ترامب

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وكالات

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن السماح للفلسطينيين بالعودة إلى قطاع غزة بعد انتهاء الصراع مع إسرائيل خطأ كبيرا.

وقال: "أعتقد أن السماح للفلسطينيين وسكان غزة بالعودة خطأ كبير، نحن لا نريد لحماس أن تعود، أنا أفكر بها على أنها بمثابة قطعة عقارية كبيرة سوف تمتلكها الولايات المتحدة وتطورها ببطء، سنعيد الاستقرار إلى الشرق الأوسط"، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف: "قطاع غزة مدمر بالكامل، سيتم ترتيب هذا المكان، وسنعيد إعماره بمساعدة دول الشرق الأوسط الغنية".

كان ترامب قد اقترح الثلاثاء الماضي فرض سيطرة أمريكية على غزة، وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض: "الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة، ونتوقع أن تكون لنا ملكية طويلة الأمد هناك".

ذكر ترامب أن الولايات المتحدة، ستتولى مسؤولية أعمال إعادة الإعمار في المنطقة، فضلا عن تحويلها إلى "ريفييرا الشرق الأوسط" لكل العالم.

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