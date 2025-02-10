ترامب يرفض الكشف عن تفاصيل اتصالاته مع الرئيس الروسي

وكالات

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الكشف عن تفاصيل اتصالاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال الصحفيون الذين رافقوا ترامب في رحلته على متن الطائرة الرئاسية: "رفض الرئيس تحديد متى وكم مرة تواصل مع بوتين"، وفقا لروسيا اليوم.

وظهرت معلومات حول الاتصالات بين الزعيمين في وقت سابق في صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، مشيرة إلى أن الطرفين بحثا الأزمة الأوكرانية.

كما رفض ترامب الإجابة عن سؤال حول عدد المرات التي تواصل فيها مع بوتين.

بدوره، رفض المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أيضا، تأكيد أو نفي الأخبار التي تحدثت عن اتصال هاتفي جرى بين الرئيس الروسي ونظيره الأمريكي.