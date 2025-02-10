نتنياهو يُشيد برؤية ترامب لمستقبل غزة: له رؤية أفضل لإسرائيل وعازم على تحقيق ذلك

وكالات

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، زيارته للولايات المتحدة التي التقى خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنها "نقطة انعطاف" بالنسبة لإسرائيل.

وقال نتنياهو قبيل اجتماع الحكومة: "لقد عدت بعد الزيارة التاريخية لواشنطن، حيث التقيت الرئيس ترامب والمسؤولين الرفيعي المستوى من إدارته وقادة مجلس الشيوخ والكونجرس".

وتابع: "هذه الزيارة ومباحثاتنا مع الرئيس الأمريكي ستجلب إنجازات مذهلة إضافية ستضمن أمن إسرائيل للأجيال القادمة"، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف أن هذه الزيارة تُمثل نقطة انعطاف تاريخية بالنسبة لدولة إسرائيل، مشيرا إلى أن أمام إسرائيل فرصا لم تبد واقعية قبل عدة أشهر.

وأشار إلى أنه يتوافق مع ترامب على أن جميع أهداف الحرب التي حددناها يجب تحقيقها، وهي القضاء على حماس، وعودة جميع المخطوفين وضمان ألا تشكل غزة تهديدا على إسرائيل، وعودة جميع السكان إلى منازلهم في الشمال والجنوب ومنع إيران من امتلاك أسلحة نووية.

وأشاد برؤية ترامب لمستقبل قطاع غزة، مشيرا إلى أن ترامب له رؤية أفضل بالنسبة لإسرائيل، وأنه عازم على تحقيق ذلك، وأن هذا ما يوفر الكثير من الفرص.

يذكر أن بنيامين نتنياهو أصبح أول زعيم أجنبي استقبله ترامب في البيت الأبيض بعد إعادة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة.

وخلال الزيارة وافقت الولايات المتحدة على مساعدات إضافية لإسرائيل. كما وقع ترامب مرسوما حول فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية لإصدارها مذكرة اعتقال بحق كل من نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يواف غالانت.