ترامب ينتقد كندا: دولة ليست قادرة على الاستمرار والولايات المتحدة سوف تعتني بها

وكالات

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كندا بسبب عدم إنفاقها ما يكفي من الأموال على الدفاع، قائلا: "إنه يعتبرها دولة غير قادرة على الاستمرار.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن ترامب قوله للصحفيين الذين رافقوه في رحلته على متن الطائرة الرئاسية: "كندا ليست دولة قادرة على الاستمرار لأنها تنفق أقل مما ينبغي على الدفاع، معتقدا أن الولايات المتحدة سوف تعتني بها دائما".

واعتبر رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، أمس، أن حديث ترامب عن تحويل كندا للولاية الأمريكية الـ51 أمر حقيقي ويرتبط بالموارد الطبيعية الغنية في البلاد".

وأعلن ترامب في وقت سابق أنه سيتم فرض رسوم جمركية ستصل إلى نسبة 25٪ على معظم السلع من كندا، وفقا لروسيا اليوم.

لكن بعد أن تعهد ترودو بتعزيز الأمن على حدود كندا، أعلن ترامب، الاثنين الماضي عن تعليق مؤقت للرسوم الجمركية على معظم واردات السلع الكندية لمدة شهر.