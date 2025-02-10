مكتب حماية المستهلك المالي الأمريكي يغلق أبوابه.. ما القصة؟

وكالات

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الإثنين، أن مكتب حماية المستهلك المالي الأمريكي CFPB توقفت عن العمل.

كان إيلون ماسك، رئيس إدارة كفاءة الحكومة DOGE في الولايات المتحدة، قد تمنى سابقا للمكتب الاستراحة بسلام، وفقا لروسيا اليوم.

جاء في تقرير قناة ABC، أن البريد الإلكتروني الذي أُرسل في وقت متأخر من مساء السبت يأمر جميع موظفي مكتب حماية المستهلك المالي بوقف أي أنشطة رقابية أو تفتيشية على الفور، وإيقاف أي تفاعل مع أصحاب المصلحة.

وأشارت الرسالة أيضا إلى أن الموظفين والمقاولين والعاملين الآخرين في المكتب لن يتمكنوا من إصدار قواعد في صيغتها المقترحة أو النهائية، أو بدء تحقيقات جديدة، أو نشر بيانات عامة - باستثناء الحالات التي يتطلبها القانون أو التي يوافق عليها القائم بأعمال رئيس المكتب راسل فاوت، الذي تم انتخابه حديثا أيضا كمدير لمكتب الإدارة والميزانية OMB.

وأضاف فاوت نفسه، أنه أوقف تمويل مكتب حماية المستهلك المالي من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

كتب على صفحته في منصة "إكس": "لقد أبلغت الاحتياطي الفيدرالي بأن مكتب حماية المستهلك المالي لن يستخدم التحويل التالي للتمويل خارج الميزانية، حيث إنه ليس 'ضروريًا بشكل معقول' لأداء واجباته".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن سابقا، أن رجلي الأعمال إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي، سيتوليان قيادة إدارة كفاءة الحكومة DOGE الجديدة، والتي تهدف إلى "خفض النفقات المهدورة وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية".

وفي وقت لاحق، أعلن راماسوامي عن مغادرته قيادة إدارة كفاءة الحكومة، ووفقا لمعلومات قناة ABC قد يعلن قريبا عن خطط للترشح لمنصب حاكم ولاية أوهايو.