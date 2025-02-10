ترامب يقرر فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات الأمريكية من الصلب والألومنيوم

وكالات

قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، إنه سيعلن غدا عن فرض رسوم جمركية بـ25% على جميع واردات الولايات المتحدة من الصلب والألومنيوم.

وفي إطار ذلك، تعمل الحكومة البرازيلية على تحديد قطاعات الاقتصاد التي يمكن أن تتأثر بحرب تجارية أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالإضافة إلى التدابير التي يمكن أن تتخذها حال فرض الولايات المتحدة رسوم جمركية على منتجاتها، حسبما قالت صحيفة "فولها دي ساو باولو".

وقال ترامب إنه يعتزم الكشف عن رسوم جمركية هذا الأسبوع ستؤثر على "الجميع" دون تقديم أي تفاصيل، وقال إنه يخطط لإعلان ذلك في وقت مبكر من الأسبوع الجاري.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الصحيفة قولها إن البرازيل تقوم بالاستعدادات بناء على طلب من نائب الرئيس جيرالدو ألكمين، دون أن توضح كيف حصلت على هذه المعلومات.

وتحاول البرازيل تقييم ما إذا كان الرد يمكن أن يتسبب في تكاليف أعلى للشركات البرازيلية.

وتصدر البرازيل إلى الولايات المتحدة النفط الخام والحديد شبه المكتمل ومنتجات الصلب وطائرات، في حين أن وارداتها الرئيسية هي المحركات غير الكهربائية والآلات وزيوت الوقود البترولي والطائرات.

وعلى عكس الدول الأخرى التي يستهدفها ترامب، فإن البرازيل تعاني من عجز تجاري مع الولايات المتحدة منذ عام 2008، وهذا يشير إلى أن ترامب ليس لديه سبب اقتصادي لاستهداف البرازيل.

لكن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والبرازيل يمكن أن يكون له آثار مدمرة، حيث ستنخفض صادرات البرازيل إلى الولايات المتحدة بنسبة 70% مع فرض رسوم بنسبة 25% كما ستنخفض قيمة عملتها الحقيقية مقابل الدولار، وفقا لوحدة معلومات بلومبرج.