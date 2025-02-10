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ترامب: سأشتري غزة وربما أعطي أجزاء منها لدول بالشرق الأوسط لبنائها

12:04 ص الإثنين 10 فبراير 2025

دونالد ترامب

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وكالات

قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، إنه ملتزم بشراء غزة وامتلاكها، مشيرا إلى أنه ربما يعطي أجزاء منها لدول أخرى في الشرق الأوسط لبنائها.

وأوضح ترامب، أنه سيحول غزة إلى موقع جيد للتنمية المستقبلية، كما "سأهتم بالفلسطينيين وسأتأكد من أنهم لن يقتلوا".

وأشار ترامب، إلى أنه سيبحث حالات فردية للسماح للاجئين فلسطينيين بدخول أمريكا، مؤكدا أن دول بالشرق الأوسط ستستقبل الفلسطينيين بعد أن تتحدث معه.

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أنه سيجتمع مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

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