وكالات

قال مصدر حكومي، إن كندا تبلغت بفرض رسوم جمركية أمريكية بنسبة 25% على الواردات الكندية اعتبارًا من الثلاثاء المقبل.

وأمس الجمعة، أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم فرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا في الأول من فبراير، نافيًا تقارير عن تأجيل موعدها إلى شهر مارس.

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، فإن ترامب سينفذ تعرفات جمركية بنسبة 25% على المكسيك وكندا و10% على الصين.

وردًا على ذلك، تستعد كندا لفرض رسوم جمركية مضادة على الولايات المتحدة، وقال وزير الموارد الطبيعية جوناثان ويلكنسون، "ستجد عندما نرد على الأقل في البداية، أننا سنركز على فرض رسوم جمركية على السلع الأمريكية التي تباع بالفعل بكميات كبيرة في كندا، وخاصة تلك التي يتوافر لها بدائل متاحة بسهولة للكنديين".