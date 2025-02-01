مكتب نتنياهو ينفي إحداث تغييرات بفريق التفاوض الإسرائيلي

وكالات

أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، بأن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكد أن التقارير عن تغييرات بفريق التفاوض غير صحيحة والقرارات ستتخذ بعد زيارة نتنياهو الولايات المتحدة غد.

ويأتي ذلك بعد تداول تقارير تفيد بأن نتنياهو يدرس تغيير إدارة مفاوضات المرحلة الثانية ووضع رون ديرمر على رأس الفريق بدلًا من رئيس الموساد ديفيد برنياع.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن رئيس الموساد قد يظل عضوًا في الفريق إلى جانب رئيس الشاباك واللواء نيتسان ألون، موضحة أن تعيين ديرمر على رأس فريق التفاوض لم يحسم بعد لكنه التوجه السائد حاليًا.

وأشارت إلى أن رئيس الموساد برنياع يقود الجوانب الأمنية بينما يتولى الوزير ديرمر الجانب السياسي والدبلوماسي.