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تعيين نتنياهو لديرمر ستكون له تداعيات معقدة وقد تعرقل الصفقة

11:02 م السبت 01 فبراير 2025

رون ديرمر

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وكالات

نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصادر قولها، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدرك أن قادة المفاوضات لن يتخلوا عن مرحلتها الثانية، و رون ديرمر سيبقي الخيارات مفتوحة.

وأضافت المصادر أن تعيين ديرمر ستكون له تداعيات معقدة وقد تعرقل الصفقة وربما تؤدي لفشل إنهاء المرحلة الأولى، كما أن تعيينه إشارة إسرائيلية للوسطاء وحركة حماس بأن المفاوضات تتحول من قضية أمنية إلى سياسية.

وفي وقتٍ سابق من اليوم السبت، أفادت القناة العبرية ذاتها بأن نتنياهو يدرس تعيين الوزير رون دريمر رئيسًا لفريق المفاوضات ليتولى قيادة الاتصالات في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، بدلًا من رئيس الموساد ديفيد برنياع.

وأشارت القناة العبرية إلى أن مسؤولون مطلعون حذروا من أن تغيير رئيس طاقم المفاوضات قد يفشل إكمال المرحلة الأولى من الصفقة وأن المفاوضات سيتم تسييسها.

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