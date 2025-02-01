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تأجيل مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة لحين مقابلة نتنياهو مع ترامب

10:42 م السبت 01 فبراير 2025

دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو

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وكالات

أفاد موقع "أكسيوس"، بأن مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس كانت ستستأنف الإثنين المقبل لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر عدم إرسال فريق لقطر قبل اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي الشأن ذاته، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن نتنياهو اتفق مع مبعوث ترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف على بدء مفاوضات المرحلة الثانية حين يلتقيان في واشنطن.

وأضاف أن ويتكوف سيتحدث مع رئيس وزراء قطر ومسؤولين مصريين عقب اجتماعه بنتنياهو.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم السبت، إن نتنياهو سيتوجه إلى الولايات المتحدة صباح الغد للتباحث مع ترامب بشأن غزة ومواجهة إيران ووكلائها.

وتلقى نتنياهو دعوة من ترامب لزيارة البيت الأبيض الثلاثاء المقبل، ليكون أول مسؤول أجنبي يدعى إلى البيت الأبيض في الولاية الرئاسية الثانية لترامب، وفق ما أعلنه مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

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