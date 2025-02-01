وصول الأسرى الفلسطينيين المبعدين القاهرة

وكالات

أعلن مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين، أن الأسرى المحررين المبعدين ضمن الدفعة الرابعة من المرحلة الأولى لصفقة التبادل ووقف إطلاق النار، وصلوا القاهرة مساء اليوم السبت.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، وصل 8 من الفلسطينيين المبعدين المفرج عنهم ضمن صفقة التبادل إلى معبر رفح تمهيدًا لنقلهم إلى القاهرة.

وأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، ونادي الأسير الفلسطيني ومكتب إعلام الأسرى قائمة بأسماء 183 أسيرًا مفرج عنهم ضمن الدفعة الرابعة.

وأوضحت المؤسسات، في بيان، أنّ من بين المفرج عنهم، 111 اعتُقلوا بعد السابع من أكتوبر 2023، منهم 18 من ذوي الأحكام المؤبدة، و54 من ذوي الأحكام العالية والمؤبدة.

وطبقا للبيان، توزّع الأسرى بين 39 من قطاع غزة و32 من الضفة الغربية، فيما سيتم إبعاد سبعة إلى مصر ضمن شروط الصفقة.