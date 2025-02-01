مصادر بإدارة ترامب تبرر تصريحاته بشأن تهجير أهالي غزة

وكالات

نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن تعليقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن نقل سكان قطاع غزة مرتبطة بالدمار الهائل والحاجة لجهود الإعمار الضخمة.

وخلال الأسبوع الماضي، كرر ترامب تصريحاته بشأن نقل سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن، داعيًا البلدين إلى استقبال الفلسطينيين.

وقال ترامب، الخميس، "نفعل الكثير من أجلهم، وهم سيفعلون ذلك"، في حديثه عن مصر والأردن، رغم رفض القاهرة وعمّان الأمر حكوميًا وشعبيًا.

ومن جانبه، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على رفض فكرة أن تساهم مصر في تهجير سكان غزة، قائلًا إن الشعب سينزل إلى الشوارع للتعبير عن استنكاره.

كما رفضت الأردن الفكري، إذ قال وزير الخارجية أيمن الصفدي، إن رفض الأردن لتهجير الفلسطينيين "ثابت لا يتغير"، مضيفًا "أولويتنا في الأردن تثبيت الفلسطينيين على أرضهم".