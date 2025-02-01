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استشهاد 5 أشخاص جراء القصف الإسرائيلي على مدينة جنين بالضفة

09:43 م السبت 01 فبراير 2025

أرشيفية

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وكالات

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، باستشهاد 5 أشخاص جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي على الحي الشرقي في مدينة جنين وبلدة قباطية جنوبي المدينة، شمال الضفة الغربية.

كما قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مركبة في بلدة قباطية، ما أسفر عن استشهاد مقاومين هما عبد عصام علاونة وصالح الأصهب زكارنة.

وكثف جيش الاحتلال الإسرائيلي هجماته على مدينة جنين ومخيمها منذ نحو الأسبوعين، بعدما أعلن عملية "الجدار الحديدي"، التي أطلقها في اليوم التالي من دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة مع حركة حماس حيز التنفيذ.

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قصف جنين الضفة الغربية طيران الاحتلال الإسرائيلي
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