استشهاد 5 أشخاص جراء القصف الإسرائيلي على مدينة جنين بالضفة

وكالات

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، باستشهاد 5 أشخاص جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي على الحي الشرقي في مدينة جنين وبلدة قباطية جنوبي المدينة، شمال الضفة الغربية.

كما قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مركبة في بلدة قباطية، ما أسفر عن استشهاد مقاومين هما عبد عصام علاونة وصالح الأصهب زكارنة.

عاجل | في أحدث حصيلة: شـــهيدان على الأقل وعدد من الجرحى بقصف طيران الاحتلال المركبة في بلدة قباطية جنوب جنين. pic.twitter.com/LE7CWtEeFi — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 1, 2025

وكثف جيش الاحتلال الإسرائيلي هجماته على مدينة جنين ومخيمها منذ نحو الأسبوعين، بعدما أعلن عملية "الجدار الحديدي"، التي أطلقها في اليوم التالي من دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة مع حركة حماس حيز التنفيذ.